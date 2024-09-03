«Грузовики заполнены мертвецами», ВС РФ разнесли целое здание с офицерами ВСУ»: Теперь «Искандеры» летят в правильные цели: Карта боевых действий на Украине, к утру 03.09.24 г.

Вера смелых

Все, можно не читать дальше - новости от бывшего сотника майдана, рисователя стрелок и эксперта из бани Подляки, любителя Бандеры и зазывателя хохляди в Россию, и его дружбана, беглого хохла Онуфриенко. Пусть их читают те лохи, что им срочносборы на ипотеку шлют!