Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Астон Мартин
    гадание ...Серьезная проблем...
  • Mikhail
    ВВП верит,а вдругСерьезная проблем...
  • Виктор Луговой
    О как... Одесса - самый французский город? В таком случае старая смоленская дорога - самая французская дорога, а Бере...Землю - Польше, О...

Землю - Польше, Одессу - Франции: как в Европе делят Украину

Землю - Польше, Одессу - Франции: как в Европе делят Украину

В пятницу 4 апреля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с руководством вооруженных сил Франции и Великобритании для обсуждения отправки военного контингента на Украину.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Пусть губу закатают на русские территории...
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Пусть помечтают...Что им ещё остаётся....Только ФАНТАЗИРОВАТЬ...А РЕШАТЬ БУДЕТ РОССИЯ.
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3 час.
Виктор Луговой
О как... Одесса - самый французский город? В таком случае старая смоленская дорога - самая французская дорога, а Березина - самая французская река. А, жабоглоты? И вместо &quot;бистро&quot; - теперь будет &quot;бегомсука&quot;.
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2 час.
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