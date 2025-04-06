В пятницу 4 апреля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с руководством вооруженных сил Франции и Великобритании для обсуждения отправки военного контингента на Украину.
Землю - Польше, Одессу - Франции: как в Европе делят Украину
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Пусть губу закатают на русские территории...
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Пусть помечтают...Что им ещё остаётся....Только ФАНТАЗИРОВАТЬ...А РЕШАТЬ БУДЕТ РОССИЯ.
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3 час.
Виктор Луговой
О как... Одесса - самый французский город? В таком случае старая смоленская дорога - самая французская дорога, а Березина - самая французская река. А, жабоглоты? И вместо "бистро" - теперь будет "бегомсука".
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2 час.
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