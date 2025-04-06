Землю - Польше, Одессу - Франции: как в Европе делят Украину

Пусть помечтают...Что им ещё остаётся....Только ФАНТАЗИРОВАТЬ...А РЕШАТЬ БУДЕТ РОССИЯ.

Виктор Луговой

О как... Одесса - самый французский город? В таком случае старая смоленская дорога - самая французская дорога, а Березина - самая французская река. А, жабоглоты? И вместо "бистро" - теперь будет "бегомсука".