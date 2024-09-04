Горожанам рассказали, чем заняться в интерактивном пространстве «МетаВДНХ» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

В последние выходные форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» команда столичного Департамента информационных технологий подготовила мероприятия для гостей фестиваля «Портал 2030–2050» в инновационном центре «Сколково».
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