Матлюба Алимова: почему актриса пропала с экранов

ШоубиZZZ - всё о звёздахШоу-бизнесМатлюба Алимова: почему актриса пропала с экрановАктриса из Узбекистана Матлюба Алимова во времена СССР сыграла роль в телесериале “Цыгане” Александра Бланка.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья ПетрунинаОчень красивая актриса с незабываемой внешностью и хорошими ролями. Пусть жизнь обернется для нее радостной сторонойЛариса ДормидонтоваОна была и всегда останется великолепной! Но какая страшная судьба! Хорошо, что сейчас она нашла себе божественно-сердечное (?) пристанище! Надеюсь, её сердце исцелится от ран.Комментировать
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