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Матлюба Алимова: почему актриса пропала с экранов

Матлюба Алимова: почему актриса пропала с экранов

Актриса  из Узбекистана Матлюба Алимова во времена СССР сыграла роль в телесериале “Цыгане” Александра Бланка.

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Наталья Петрунина
Очень красивая актриса с незабываемой внешностью и хорошими ролями. Пусть жизнь обернется для нее радостной стороной
Лариса Дормидонтова
Она была и всегда останется великолепной! Но какая страшная судьба! Хорошо, что сейчас она нашла себе божественно-сердечное (?) пристанище! Надеюсь, её сердце исцелится от ран.

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