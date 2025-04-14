На Курилах произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили жители

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Землетрясение магнитудой 4,5 балла зарегистрировано у побережья южных Курил, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова РИА Новости.
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