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ФСБ задержала подрядчика по делу о хищении 33 млн рублей у РЖД

ФСБ задержала подрядчика по делу о хищении 33 млн рублей у РЖД

Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю задержали руководителя подрядной организации, обвиняемого в хищении 33 млн рублей, выделенных на модернизацию и реконструкцию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей государственной корпорации ОАО «РЖД».

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