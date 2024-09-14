Кардиолог Маршинцева: красное вино снижает потребность миокарда в кислороде

Антиоксиданты в красном вине способны укреплять сердце, но люди переоценили пользу этого напитка. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева сообщила РИА «Новости», что ежедневные возлияния не являются профилактикой болезней.
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