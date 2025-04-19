В Нидерландах увеличилось число девочек до 14 лет, страдающих анорексией

Число девочек в возрасте от 10 до 14 лет, страдающих анорексией в Нидерландах, растет, но их родителям часто некуда обратиться за помощью, согласно опросу компании Pointer, сообщило 18 апреля издание NL Times.
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