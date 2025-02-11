Маск лишил Минобразования США контрактов на 881 млн долларов

Департамент по повышению эффективности правительства Соединённых Штатов (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, объявил о расторжении договоров министерства образования страны на 881 млн долларов.
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