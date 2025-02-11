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Аргументы и Факты

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Маск лишил Минобразования США контрактов на 881 млн долларов

Маск лишил Минобразования США контрактов на 881 млн долларов

Департамент по повышению эффективности правительства Соединённых Штатов (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, объявил о расторжении договоров министерства образования страны на 881 млн долларов.

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