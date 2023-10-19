Shot: Дрон-разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Крыма

Разведывательный американский дрон стремительно покинул зону "дежурства" в Черном море.Беспилотный летальный аппарат RQ-4B Global Hawk, который США используют для разведки в акватории Черного море внезапно подал сигнал бедствия.
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