СВР рассекретила документ о планах Франции отправить на Украину 2 тысячи солдат

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала полное донесение своего резидента под псевдонимом Феликс об отправке на Украину французских военных, которая готовилась в марте 2024 года.
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