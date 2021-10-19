Елена Зибаева: Уровень воспитания детей в детсаду – это показатель уровня развития обществ

Из няни для детей своих знакомых Елена Зибаева выросла до руководителя частного детского сада. Стартапом, если так можно выразиться в этом случае, стало обыкновенное желание помочь мужу во время декретного отпуска повысить уровень дохода семьи.
Из няни для детей своих знакомых Елена Зибаева выросла до руководителя частного детского сада. Стартапом, если так можно выразиться в этом случае, стало обыкновенное желание помочь мужу во время декретного отпуска повысить уровень дохода семьи.
Свежие комментарии