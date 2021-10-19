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Елена Зибаева: Уровень воспитания детей в детсаду – это показатель уровня развития обществ

Елена Зибаева: Уровень воспитания детей в детсаду – это показатель уровня развития обществ

Из няни для детей своих знакомых Елена Зибаева выросла до руководителя частного детского сада. Стартапом, если так можно выразиться в этом случае, стало обыкновенное желание помочь мужу во время декретного отпуска повысить уровень дохода семьи.

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