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Леброн Джеймс: «Не думаю, что заслужил дисквалификацию»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение НБА дисквалифицировать его на один матч из-за инцидента с участием центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта.

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