Times: Консерваторы хотят доиться отставки премьера Британии Сунака

Некоторые депутаты Британского парламента и правящей Консервативной партии, членом которой является и действующий премьер-министр страны Риши Сунак, хотят добиться ухода своего коллеги с поста до выборов, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
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