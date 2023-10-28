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Конгрессвумен призвала тратить деньги на американцев вместо Украины

Конгрессвумен призвала тратить деньги на американцев вместо Украины

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 27 октября призвала средства, ежемесячно направляемые на помощь Украине, тратить на нужды американских граждан, в том числе на их психическое здоровье.

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