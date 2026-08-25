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Нижегородская правда

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Жители Семёновского округа предложили проекты развития

Жители Семёновского округа предложили проекты развития

Площадкой для обсуждения инициатив по развитию территории, повышению рождаемости и укреплению института семьи в рамках губернаторских проектов «Вам решать!» и «Основа» стал Центр культуры и искусств Семёновского округа.

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