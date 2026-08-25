Жители Семёновского округа предложили проекты развития

Площадкой для обсуждения инициатив по развитию территории, повышению рождаемости и укреплению института семьи в рамках губернаторских проектов «Вам решать!» и «Основа» стал Центр культуры и искусств Семёновского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии