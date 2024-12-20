СССР больше нет, забыли…

Агитационный плакат СССР. 80-е гг. ХХ в. В современном общественном сознании мы наблюдаем парадоксальное явление, когда какие-то общественные институты и механизмы управления, показавшие свою эффективность в Советском Союзе, пытаются встроить в современные аналогичные институты или противопоставить одни другим, не считаясь с конкретным историческим фоном и социальным устройством общества.