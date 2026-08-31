Синоптик Леус: с опозданием на три дня в Москве начнется метеорологическая осень

За теплым началом рабочей недели последуют холодные выходные, когда температура опустится ниже климатической нормы, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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