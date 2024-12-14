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«Освободиться от западного влияния»: чего можно ожидать от президентских выборов в Грузии

«Освободиться от западного влияния»: чего можно ожидать от президентских выборов в Грузии

В субботу, 14 декабря, в Грузии проходят первые в истории страны непрямые выборы президента. Согласно внесённым в 2017 году изменениям в Конституцию, глава государства избирается коллегией выборщиков, состоящей из депутатов разных уровней.

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