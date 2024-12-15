Новый год 2025: самые популярные приметы и традиции в разных странах Ирэн ОрлонскаяС приближением Нового года 2025, который будет проходить под знаком Зеленой Деревянной Змеи, многие люди стремятся организовать свой праздник таким образом, чтобы привлечь удачу, гармонию и благополучие в свою жизнь.
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