Новый год 2025: самые популярные приметы и традиции в разных странах Ирэн ОрлонскаяС приближением Нового года 2025, который будет проходить под знаком Зеленой Деревянной Змеи, многие люди стремятся организовать свой праздник таким образом, чтобы привлечь удачу, гармонию и благополучие в свою жизнь.