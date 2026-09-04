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Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

Российская армия продолжает «дистанционную осаду» Киева и столичного региона в ходе почти непрерывных комбинированных атак, которые идут сериями примерно неделю.

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