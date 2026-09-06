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Царьград

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Центральное телевидение Китая: оползень в Тибете унёс 43 жизни

Центральное телевидение Китая: оползень в Тибете унёс 43 жизни

26 августа в Тибетском автономном районе КНР обрушился крупный оползень, унесший жизни 43 человек. В соседнем Непале наводнение, вызванное лавиной, оставило более 1,3 тысячи жертв.

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