Центральное телевидение Китая: оползень в Тибете унёс 43 жизни

26 августа в Тибетском автономном районе КНР обрушился крупный оползень, унесший жизни 43 человек. В соседнем Непале наводнение, вызванное лавиной, оставило более 1,3 тысячи жертв.
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