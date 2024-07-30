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Армия России завершила подготовку и готовы к новому массированному удару — украинские СМИ со ссылкой на ВСУ

Армия России завершила подготовку и готовы к новому массированному удару — украинские СМИ со ссылкой на ВСУ

Армия России завершила подготовку и готовы к новому массированному удару, сообщает пропагандистское украинское издание Левый берег со ссылкой на ВСУ Российские войска будут сосредоточены на энергетике и транспортной инфраструктуре, в частности — на аэродромах, утверждает противник.

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