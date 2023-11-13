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Политолог Савельев призвал Минтранс разгрузить трассы летом льготными коридорами

Политолог Савельев призвал Минтранс разгрузить трассы летом льготными коридорами

Летом во время пиковой загрузки курортных трасс необходимо создавать льготные коридоры. Это поможет разгрузить основные магистрали, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

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