Школьники из России победили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

t.me/Официальный канал Правительства РФ По итогам 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии все 10 участников российской команды завоевали золотые медали, сообщает пресс-служба правительства России в телеграм-канале.
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