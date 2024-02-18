Крым 24 |Z| Все новости Крыма

📦 В Саках начали готовить гостинцы для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества Теплые вещи и шоколадки передали ученики одной из школ города и их родители, также один из жителей Сак привез много коробок с печеньем и пряниками.
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