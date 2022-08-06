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«Спасибо, что были рядом со мной не только на льду, но и в свободное время». Валиева поделилась фото с партнерами по шоу «Аленький цветочек»

Российская фигуристка Камила Валиева завершила выступления в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», где исполняла роль Настеньки.

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