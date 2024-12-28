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Flydubai добавила рейсы из Москвы и открыла новые маршруты в Дубай

Flydubai добавила рейсы из Москвы и открыла новые маршруты в Дубай

Авиакомпания Flydubai сократила срок ограничения полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай, а также добавила два дополнительных рейса из Москвы, запланированных на 30 и 31 декабря.

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