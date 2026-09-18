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Царьград

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«Нью-Йорк Никс» приостановил продажу билетов из-за ценовой ошибки

«Нью-Йорк Никс» приостановил продажу билетов из-за ценовой ошибки

«Нью-Йорк Никс» временно приостановил продажу билетов на новый сезон из-за ошибки в ценах. Стоимость билета на матч с «Филадельфией Сиксерс» 20 октября превышала $1000.

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