В США запаниковали из-за одного факта о России

2677 прочтений 3 дня назад Оглавление Лучший в мире Завидуйте молча Россия значительно нарастила военный потенциал после начала специальной военной операции на Украине, пишет американский журнал The National Interest.
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