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Группировка "Восток" уничтожила 160 военных ВСУ на территории ДНР

Группировка "Восток" уничтожила 160 военных ВСУ на территории ДНР

Группировка "Восток" успешно улучшила позиции на фронте в ДНР, нанеся серьезное поражение войскам ВСУ.

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