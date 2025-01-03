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Спички - не игрушка

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Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

1. Россия продолжает с каждым годом производить и потреблять всё больше мяса. 2024 год, по предварительным данным, не стал исключением (ссылка): По словам руководителя НМА Сергея Юшина, по итогам 2024 года наша страна укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам производства мяса.

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