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США ввели визовые санкции против белорусских чиновников

США ввели визовые санкции против белорусских чиновников

Власти США вводят визовые санкции против нескольких представителей властей Белоруссии за деятельность, «направленную против диссидентов» за рубежом, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

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