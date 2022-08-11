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В Госдуме заявили, что Эстония ввела «антинациональный элемент» из‑за закрытия границ

В Госдуме заявили, что Эстония ввела «антинациональный элемент» из‑за закрытия границ

РИАМО - 11 авг. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной, решение властей Эстонии закрыть границы для россиян с шенгенскими визами указывает на приоритет одной нации над другой, сообщает газета «Вечерняя Москва».

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