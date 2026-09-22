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Нижегородская правда

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Стало известно, сколько россияне тратят на походы в кино

Стало известно, сколько россияне тратят на походы в кино

Средний чек оплаты картой при посещении кинотеатра летом 2026 года увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 1 497 рублей.

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