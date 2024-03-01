Роспотребнадзор ЯНАО: как выбрать продукты к Масленице

Масленичная неделя начнется в этом году в понедельник 11 марта и будет продолжаться до 17 числа. Ямальский Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбирать безопасные продукты для главного блюда народного праздника — блинов.
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