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В Костроме мужчина выпил 70 литров пива на работе и заявил об ограблении

В Костроме мужчина выпил 70 литров пива на работе и заявил об ограблении

В Костроме мужчина, увлеченный пивом, выпил 70 литров и закусил килограммом фисташек. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, он устроился продавцом в пивной магазин, чтобы получить легкий доступ к напиткам и закускам.

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