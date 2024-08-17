В Костроме мужчина выпил 70 литров пива на работе и заявил об ограблении

В Костроме мужчина, увлеченный пивом, выпил 70 литров и закусил килограммом фисташек. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, он устроился продавцом в пивной магазин, чтобы получить легкий доступ к напиткам и закускам.
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