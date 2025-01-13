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Царьград

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Промес должен налоговой России более 500 тыс. рублей: арестованы счета компании

Промес должен налоговой России более 500 тыс. рублей: арестованы счета компании

Квинси Промес, бывший форвард «Спартака», задолжал Федеральной налоговой службе России свыше 500 тыс.

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