На Эвересте в 2023 году погибло рекордное число альпинистов

18 альпинистов погибли в 2023 году, пытаясь покорить самую высокую гору мира Эверест (Джомолунгма). Об этом сообщается в базе данных The Himalayan Database, где хранятся сведения обо всех экспедициях в Гималаях.
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