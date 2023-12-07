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На Эвересте в 2023 году погибло рекордное число альпинистов

На Эвересте в 2023 году погибло рекордное число альпинистов

18 альпинистов погибли в 2023 году, пытаясь покорить самую высокую гору мира Эверест (Джомолунгма). Об этом сообщается в базе данных The Himalayan Database, где хранятся сведения обо всех экспедициях в Гималаях.

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