Бойню в «Крокус Сити Холле» организовали иностранные спецслужбы Владимир Малышев Теракт в «Крокус Сити Холле» спланировали и организовали спецслужбы «недружественного государства» для дестабилизации ситуации в России.
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