Политика Сегодня

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Медведев: Польша даже без Украины является враждебным для России образованием

Медведев: Польша даже без Украины является враждебным для России образованием

Польша представляет собой враждебное для России образование. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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