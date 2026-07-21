WP: Пентагон столкнулся с нехваткой средств из-за войны с Ираном

Пентагон столкнулся с острой нехваткой средств, вызванной в значительной степени войной с Ираном. Часть финансирования может закончиться уже в ближайшие недели, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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