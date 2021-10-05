Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Скопинцев
    Была бы она ещё и медиком, Цены ей бы не было!Голикова назвала ...
  • Sergej Kostin
    Ковидная истерия набирает обороты. Собянин впереди планеты всей. Пусть на пару с Голиковой нашивают желтые смайлики в...Мэр Собянин анонс...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    Этому уроду мало денег?Банкир призвал ро...

В США хотят посмертно помиловать Флойда

В США хотят посмертно помиловать Флойда

Совет штата Техас США по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил с рекомендациями посмертного помилования по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от рук правоохранительных органов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх