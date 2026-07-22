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Аргументы недели

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За прошедшие сутки на дорогах Ленобласти произошло больше 70 аварий

За прошедшие сутки на дорогах Ленобласти произошло больше 70 аварий

На территории Ленинградской области 21 июля произошло 72 ДТП. За аналогичный период в Петербурге зафиксировали 249 аварий.

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