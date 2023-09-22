Военное обозрение

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«На защиту от ураганов денег нет, 100 млрд Украине – есть»: президент Колумбии раскритиковал Запад на Генассамблее ООН из-за военной помощи Украине

«На защиту от ураганов денег нет, 100 млрд Украине – есть»: президент Колумбии раскритиковал Запад на Генассамблее ООН из-за военной помощи Украине

Довольно эмоциональную и наполненную критикой позиции стран Запада по украинскому конфликту речь произнес на Генеральной ассамблее ООН президент Колумбии Густаво Петро.

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