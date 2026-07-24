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«Насосал» бензина на 2.5 лет тюрьмы, плюс государство конфисковало автомобиль

«Насосал» бензина на 2.5 лет тюрьмы, плюс государство конфисковало автомобиль

Автор: В. Панченко Некоторые люди искренне верят, что если ты ездишь на черном БМВ и отращиваешь бороду, то законы физики, логики и Уголовный кодекс для тебя просто раздвигаются, как Красное море.

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