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Кандидат в еврокомиссары назвал подготовку к конфликту с РФ своей главной задачей

Кандидат в еврокомиссары назвал подготовку к конфликту с РФ своей главной задачей

Кандидат на пост первого в истории Европейского союза (ЕС) комиссара по обороне, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в ходе выступления перед депутатами Европейского парламента 6 ноября назвал своей главной задачей подготовку к вероятному конфликту с Россией.

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