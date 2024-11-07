Кандидат в еврокомиссары назвал подготовку к конфликту с РФ своей главной задачей

Кандидат на пост первого в истории Европейского союза (ЕС) комиссара по обороне, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в ходе выступления перед депутатами Европейского парламента 6 ноября назвал своей главной задачей подготовку к вероятному конфликту с Россией.