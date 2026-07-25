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Трамп придумал очередной способ обложить мир новыми пошлинами

Трамп придумал очередной способ обложить мир новыми пошлинами

США в пятницу ввели пошлины в отношении 60 стран, включая Россию, Китай и государства Евросоюза. Администрация Дональда Трампа обосновала решение борьбой с использованием принудительного труда в цепочках поставок.

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