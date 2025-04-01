Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Татьяна Буланова рассказала, как делит семейный бюджет с молодым мужем, который живёт в другом городе

Татьяна Буланова рассказала, как делит семейный бюджет с молодым мужем, который живёт в другом городе

Летом 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж за возлюбленного, который на 19 лет моложе певицы. На торжество жених и невеста пригласили только самых близких, но погуляли на славу — примерно на пять миллионов рублей.

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