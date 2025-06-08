"Мы требуем восстановить отца Гавриила на должности": огромная толпа требует вернуть пастора, который сказал неудобную правду о приезжих

Alex Nемо

Данное событие нужно рассматривать с двух сторон. 1. Верующие люди возмущены неправомерными действиями святой епархии и обращаются к ней для исправления несправедливости. Если Игумен, как глава подворья, сделал что-то не так, то и нужно было его наказывать тогда когда он это сделал, а не совмещать с наказанием за то что он сказал правду! 2. Светские люди имеют права требовать наказания того кто публично оскорбил священника. А значит СК обязан отреагировать на тявканье исходившее от представителя (занимающего должность замминистра!) МО РФ. Как впрочем и само МО РФ обязано принять меры в отношении этого якобы военнослужащего позорящего мундир офицера! Во-первых потому что оскорбил гражданское лицо и тем более священнослужителя, а во-вторых потому что ставит одну религию выше всех остальных потому что сам принадлежит к ней. На это, надеюсь, МО РФ его не уполномочивало!